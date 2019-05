“Preghiamo per quanti vivono in stato di grave infermità. Custodiamo sempre la vita, dono di Dio, dall’inizio alla fine naturale. Non cediamo alla cultura dello scarto”. È il tweet che è stato appena pubblicato da Papa Francesco.

