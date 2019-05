Elezioni europee: la diocesi di Nola invita a recarsi alle urne. Mons. Marino (vescovo), “Europa centrale per pace e libertà nel mondo intero”

“Vincere la tentazione dell’astensione e recarsi alle urne per votare un’Europa che abbia a cuore l’uomo, tutto l’uomo, ‘in quanto persona dotata di una dignità trascendente’, come ricordò papa Francesco in occasione della sua visita al Parlamento europeo del 25 novembre 2014”. È l’invito che il settore pastorale Carità e giustizia della diocesi di Nola e la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali (Cdal) hanno voluto rivolgere ai cittadini del territorio chiamati alle urne il prossimo 26 maggio, per il rinnovo del Parlamento europeo. “Non possiamo, oggi, non dirci cittadini europei. Non possiamo non impegnarci per un’Europa democratica, solidale, custode della pace, capace di sognare in grande per tutti i suoi stati membri. È un voto per l’Europa del futuro e della speranza, un voto soprattutto per i giovani, di oggi e di domani”, spiega il vicario per la Carità e la giustizia, don Aniello Tortora. Il messaggio raccomanda di verificare le intenzioni di movimenti politici, liste e candidati approfondendo i programmi in merito a sviluppo della democrazia e della partecipazione in Europa, tutela della vita umana, fenomeni migratori, diritto d’asilo, solidarietà e accoglienza, governo dell’economia e della finanza, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, modelli sociali per lavoro, welfare, educazione, formazione e ricerca, diritti umani e libertà religiosa, governo dell’innovazione tecnologica. “Come dice il testo – ha scritto il vescovo Francesco Marino nell’introduzione al documento – occorre interpretare questo imminente voto con ‘senso della Storia’, ovvero comprendendone tutte le implicazioni e conseguenze. Da parte mia, sottolineo la centralità dell’Europa in ogni sogno e progetto di pace e libertà per il mondo intero”.