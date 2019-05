Edifici di culto: Milano, all’Università Cattolica giornata di studio su “Chiese contemporanee: la bellezza da scoprire”

“Chiese contemporanee: la bellezza da scoprire” è il tema della giornata di studio, a cura di Fondazione Crocevia, che si terrà il 25 maggio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per illustrare alcune chiese contemporanee, attraverso la testimonianza dei progettisti. Gli architetti racconteranno come sono state concepite e costruite, prendendo in considerazione gli aspetti liturgici, urbanistici, strutturali, compositivi, simbolici e artistici. Un corso di aggiornamento per architetti, non privo di interesse per chiunque abbia a cuore il senso della presenza della Chiesa nel panorama urbano. “La città contemporanea ha mutato – e sta mutando – il proprio volto, nelle prospettive architettoniche nuove e a volte sorprendenti, nelle piazze differenti da quelle della città storica. Il disegno degli edifici e della città è cambiato rispetto al passato – si legge in una nota -. E se nell’Europa orientale arte e architettura cercano un’ininterrotta continuità col passato, nel mondo occidentale vi sono stati salti, discontinuità, nuove proposte”. In questo orizzonte, e con riferimento all’edificio per il culto – quello che più intimamente riguarda l’identità, non solo religiosa, di persone e comunità –, come distinguere ciò che è valido e dà un contributo positivo al tessuto urbano, da ciò che è effimero? Come valutare l’adeguatezza del disegno delle chiese contemporanee? Che rilevanza hanno queste nella città dei nostri giorni? Se ne discuterà con progettisti, committenti e studiosi. Le nuove chiese, quando sono realizzate con competenza e con coscienza, sono frutto del “genius loci” cristiano: che è a un tempo universale e specifico, “globale” e locale. Interverranno Giovanni Gazzaneo (“Le finalità del corso”), Leonardo Servadio (“Estetica e architettura: criteri di giudizio sulle chiese contemporanee”). don Valerio Pennasso (“Percorsi partecipativi per le nuove chiese”). Ci saranno poi gli interventi di Stefano Rolla, Siegfried Delueg, Paolo Dellapiana, Luigi Leoni e Chiara Rovati che presenteranno esempi di progettazione di nuove chiese. Seguirà una tavola rotonda sul tema “Forma, senso e significato nell’architettura delle chiese contemporanee”.