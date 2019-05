Diocesi: Perugia, ieri seconda Festa del lavoro e della solidarietà. Il grazie del card. Bassetti. Don Regni (parroco), “fare scelte cristiane”

Nonostante le pessime condizioni meteo, ieri si è svolta la seconda “Festa del lavoro e della solidarietà”, promossa dalle comunità parrocchiali della zona industriale di San Sisto e di Sant’Andrea delle Fratte di Perugia. Ad ospitarla il complesso parrocchiale della Santa Famiglia di Nazareth. Diverse realtà produttive hanno dato vita, nei giorni precedenti, al 2° torneo di calcio a 5 tra squadre aziendali. “Lo sport – ha commentato don Claudio Regni, parroco della zona industriale dove sorge lo stabilimento della Nestlè-Perugina -sostiene il lavoro che è pace, solidarietà, comunione”. Un ringraziamento particolare è stato espresso dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, impossibilitato a intervenire ma che spesso visita questa che è la principale area produttiva del capoluogo umbro, che ha ricordato l’impegno dei giovani dell’Oratorio e dei volontari degli Empori Caritas del cibo e del vestito. Due realtà attive da alcuni anni in questa zona per aiutare attualmente 350 famiglie in difficoltà per la perdita del lavoro.

Durante la messa don Regni ha voluto ricordare tutti gli imprenditori defunti del territorio perugino, in particolare Vittorio Bragiola venuto a mancare di recente, che lo scorso anno aveva messo a disposizione il piazzale della sua azienda per questa festa, e ha detto che “l’uomo trascorre otto ore della sua giornata al lavoro dove esprime se stesso. I cristiani sono chiamati a trasformare la vita sul serio non trascurando la famiglia, la comunità e soprattutto il Signore, perché è Cristo che ci prende sulle sue spalle portando sulla croce i nostri peccati, le nostre debolezze, fragilità … Cristo si confonde con la nostra vita insegnandoci che non c’è separazione tra il lavoro e la liturgia, sono un tutt’uno”. I cristiani “sono sale, lievito e luce”. Per il sacerdote “dobbiamo decidere se essere agnelli o lupi” e nel lavoro “siamo chiamati a fare delle scelte cristiane”.