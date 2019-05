Diocesi: Lamezia Terme, il 6 luglio l’ordinazione episcopale di mons. Giuseppe Schillaci

Sarà celebrata sabato 6 luglio nella cattedrale di Lamezia Terme l’ordinazione episcopale di mons. Giuseppe Schillaci, vescovo eletto della diocesi. A presiedere la celebrazione (ore 17), durante la quale sarà consacrato il nuovo vescovo, l’arcivescovo di Catania Salvatore Gristina. “Una scelta fortemente voluta da monsignor Schillaci l’ordinazione episcopale nella sua diocesi e nella chiesa cattedrale, chiesa madre di tutte le chiese della diocesi, segno eloquente della relazione profonda che lega il pastore alla sua comunità diocesana, iniziando così insieme la missione pastorale e il cammino al servizio di Dio e della Chiesa di Lamezia”, si legge in un comunicato. “La Chiesa di Dio che è in Lamezia – conclude il comunicato -, in vista di questo momento di grazia, continua a ringraziare il Signore e a pregare con affetto per il suo nuovo pastore Giuseppe”.