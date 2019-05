Decreto famiglia: De Palo (Forum Famiglie), “basta scontri, torni clima di unità del Tavolo al Mise”

“Sui giornali si legge di ‘scontri’ sul Decreto famiglia. Siamo sorpresi e dispiaciuti di questo clima, che non rispecchia quello unitario creato tra tutti i partiti al Tavolo convocato dal ministro Di Maio presso il Mise”. Così il presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, Gigi De Palo, che riferendosi al miliardo messo a disposizione risponde: “è molto importante perché rappresenta il primo passo attraverso il quale poter creare le premesse affinché nella prossima Legge di stabilità possano essere inserite riforme strutturali per le famiglie”. Ricordando che “al Tavolo tecnico, insieme a tutte le forze politiche, si è convenuti nel destinare questo miliardo avanzato dal Reddito di cittadinanza alla proposta del Forum di #assegnoXfiglio”, De Palo afferma che “ora chiediamo di evitare ulteriori polemiche e ci appelliamo a tutti i partiti: le famiglie hanno bisogno di unità, anche se siamo in campagna elettorale”.