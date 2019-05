Cipro: Custodia Terra Santa, i festeggiamenti per gli 800 anni del “Pellegrinaggio di Pace di San Francesco in Medio Oriente”

La Chiesa Latina di Cipro ha festeggiato l’anniversario degli 800 anni del “Pellegrinaggio di Pace di San Francesco in Medio Oriente” con una serie di eventi istituzionali e di iniziative collaterali che hanno avuto luogo dall’8 al 12 maggio 2019 a Larnaca, Nicosia, Limassol e Pafos. A darne notizia è il sito della Custodia di Terra Santa. Il momento celebrativo si è svolto il 9 maggio a Nicosia nel Palazzo Presidenziale, alla presenza del corpo diplomatico accreditato nella Repubblica di Cipro e delle autorità religiose cristiane e musulmane. Nel suo intervento il Vicepresidente della Repubblica e Presidente del Parlamento, Demetris Syllouris, ha ricordato che questo evento “dimostra precisamente i nostri legami molto stretti e fraterni con i Latini di Cipro, che, come ho notato in altre occasioni, costituiscono una parte molto dinamica e speciale del nostro popolo”. Riferendosi alla situazione politica al tempo della Quinta Crociata, il presidente del Parlamento ha richiamato “la situazione di conflitto che la Repubblica di Cipro vive ancora attualmente nel rapporto con la Turchia, ricordando che lo slancio per la pace, il dialogo e la muta comprensione, inaugurato dall’incontro tra Francesco e il Sultano, è una necessità anche oggi”. Tra gli altri interventi anche quelli del Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton e del Nunzio Apostolico, mons. Leopoldo Girelli. Durante la cerimonia il Custode di Terra Santa ha consegnato alcuni riconoscimenti a personalità e rappresentanti di Istituzioni che si sono distinte per il loro impegno per il dialogo e la pace e per la collaborazione con la Chiesa Latina di Cipro. A corredo delle iniziative istituzionali e accademiche il Terra Sancta Organ Festival ha offerto quattro concerti legati alla figura e alla vita di San Francesco: l’organista italiano Ferruccio Bartoletti ha improvvisato sulla base del film muto italiano del 1918 “Fratello Sole”, con le didascalie del film appositamente tradotte in greco ed inglese.

Benché non siano state ritrovate delle fonti dirette, è molto probabile che San Francesco sia approdato a Cipro o nel viaggio di andata o in quello di ritorno sulla via di Damietta (dove ci fu il famoso incontro col Sultano d’Egitto Melek El Kamel nel 1219), in quanto l’isola di Cipro costituiva un’importante e frequentata base di appoggio per le navi sulla via della Terra Santa e dell’Egitto. I Frati Minori si insediarono a Cipro fin dai primordi della storia dell’Ordine ed oggi la Custodia di Terra Santa ha la cura della pastorale dei cattolici di rito Latino per incarico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, di cui Cipro fa parte. Il convento della Santa Croce a Nicosia è inoltre sede della Nunziatura Apostolica, per cui il superiore locale è al contempo Rappresentante del Custode di Terra Santa, Vicario Patriarcale e Attaché del Nunzio Apostolico. Con ciò si sottolinea anche il ruolo diplomatico, oltre che ecclesiale, della Custodia di Terra Santa a Cipro.