Vita consacrata: Usg, dal 22 al 24 maggio la 92ª assemblea semestrale dei superiori generali “Per una cultura della cura”

“Per una cultura della cura” è il tema della 92ª assemblea semestrale della Unione superiori generali (Usg) in programma dal 22 al 24 maggio presso la Casa Divin Maestro ad Ariccia. Il primo giorno sarà dedicato alla riflessione sui grandi temi suggeriti per la celebrazione del Sinodo per la Regione Pan Amazzonica, mentre il secondo giorno sarà centrato sulla protezione dei minori nella Chiesa per continuare la riflessione iniziata con la riunione svoltasi a Roma su invito di Papa Francesco nel mese di febbraio. La mattinata dell’ultimo giorno sarà dedicata a pianificare a grandi linee le attività della Usg per i prossimi anni. Il 23 pomeriggio, durante la celebrazione dell’Eucaristia, ci sarà anche un momento di ringraziamento per suor Chiarastella per termina i lunghi anni di servizio nella Segreteria dell’Unione. Durante l’Assemblea, si procederà anche all’elezione di 15 superiori generali che parteciperanno all’Assemblea speciale del Sinodo per la Regione Pan amazzonica.