Terremoto Centro Italia: Maric, asta di beneficenza per la Casa della cultura di Accumoli

Opere d’arte all’asta per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione della Casa della cultura ad Accumoli (Rieti), uno dei centri più colpiti dal terremoto in Centro Italia del 2016. È l’iniziativa degli artisti del Maric, Movimento artistico per il recupero delle identità culturali, che si terrà domani 3 maggio (ore 17), nella Tenuta San Domenico di Sant’Angelo In Formis (Ce). All’asta, riferisce il sito andareoltre.org, collegato al settimanale diocesano di Rieti, ‘Frontiera’, saranno vendute in beneficenza le opere d’arte degli artisti: Valentino Annunziata, Gerardo Iorio, Andrea Dubbini, Angela Vigorito, Marina Romiti, Mauro Malafronte, Annamaria Panariello, Maria Grazia Papaleo, Mario Formica, Rosanna Di Marino, Stefania Maffei, Vincenzo Vavuso.” Il nostro sogno si sta realizzando, manca davvero poco e ringrazio tutti gli Artisti che con generosità hanno messo a disposizione la loro arte per questa causa – il commento del presidente del Maric, Vincenzo Vavuso – le opere sono tutte di grande valore e sarà un pregio vederle ancora una volta apprezzate e destinate agli estimatori. Gli eventi non si fermano qui, ce ne saranno tantissimi altri, andiamo avanti”.