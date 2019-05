Pastorale giovanile: mons. Lorefice (Palermo), “siate figli liberi alla maniera di Pino Puglisi”

“Siate figli liberi, alla maniera di Pino Puglisi”. Questo l’augurio rivolto dall’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, ai partecipanti al 16° convegno nazionale di Pastorale giovanile dal titolo “Dare casa al futuro”, in corso di svolgimento in Sicilia. Li ha incontri ieri in Cattedrale, proprio dinanzi alla tomba del sacerdote ucciso dalla mafia anche per il suo impegno verso i ragazzi e i giovani. “Siete giunti qui sulle orme del beato don Pino Puglisi. Attingete, allora, alla sua bella umanità – ha detto -, alla sua testimonianza evangelica, alla bellezza del suo ministero presbiterale, ma soprattutto alla fede operante di ‘3P’, come lo chiamavano i suoi giovani”. Rivolgendosi ad educatori ed animatori dei giovani nelle Chiese di Italia, li ha invitati a sentirlo “accanto con la la sua intelligenza pedagogica e la sua totale donazione ai giovani” e ha chiesto di fare in modo che “lo sentano accanto soprattutto i giovani, per aiutarli a vivere in pienezza la loro giovinezza e perché ricordino la bellezza dell’essere giovani”. Ai giovani che, per l’occasione, si sono uniti ai partecipanti all’evento nazionale di Pastorale giovanile, l’arcivescovo di Palermo ha chiesto: “Apritevi nelle vostre comunità a chiunque abbia rispetto e fiducia in voi, a chiunque sia disposto ad accompagnarvi e poi fare un passo indietro per cedervi la strada, a chiunque rinnovi in voi la forza dello stare insieme, la speranza di trovare vie nuove, la gioia di vivere passioni non tristi ma vibranti perché fatte di partecipazione e di dono. Apritevi soprattutto – ha aggiunto mons. Lorefice – a chi vi parla con le parole e i gesti di Gesù, il Crocifisso risorto, l’uomo compiuto, autentico, meraviglioso, volto umano di Dio Padre amante degli uomini. Siete voi stessi, carissimi giovani, parola coraggiosa del Sinodo, siete voi – ha detto citando il titolo del convegno – la casa del futuro”.