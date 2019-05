Papa Francesco: il calendario delle celebrazioni liturgiche fino a luglio

Comincia con il viaggio apostolico in Bulgaria e in Macedonia del Nord, in programma dal 5 al 7 maggio, il calendario liturgico delle celebrazioni presiedute dal Papa nei prossimi tre mesi, diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Domenica 12 maggio, alle 9.15 nella basilica di San Pietro, il Papa presiederà la Messa con alcune ordinazioni presbiterali. Il viaggio apostolico in Romania è in programma dal 31 maggio al 2 giugno, mentre sabato 8 giugno, alle 18 in piazza San Pietro, Francesco celebrerà la Veglia di Pentecoste, seguita il giorno dopo dalla Messa in piazza San Pietro, alle 10.30. Domenica 16 giugno il Papa sarà in visita pastorale alle zone terremotate della diocesi di Camerino-San Severino Marche. Il mese di giugno terminerà con la solennità dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, in occasione della quale il Santo Padre presiederà la Messa con la benedizione dei pallii per i nuovi arcivescovi metropoliti. Il primo luglio, infine, alla presenza del Papa è in programma, alle 10 nella Sala del Concistoro, un Concistoro ordinario pubblico per alcune cause di canonizzazione.