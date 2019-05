Giovani: DiscoverEu, altri 20mila pass di viaggio. Diciottenni alla scoperta dell’Europa

(Bruxelles) Nuova tornata di candidature, da oggi, per ottenere i pass di viaggio DiscoverEu. Tutti i diciottenni dei Paesi aderenti hanno tempo fino al 16 maggio 2019 “per partecipare e garantirsi l’opportunità di scoprire l’Europa” tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020. “Questa nuova edizione – chiarisce un comunicato – è lanciata sulla scia del grande successo del primo anno dell’iniziativa che consente ai giovani di esplorare la diversità culturale e i valori condivisi dell’Europa. Per il secondo anno di DiscoverEu, l’intenzione della Commissione europea è quella di rafforzare la dimensione di apprendimento del progetto”. I partecipanti riceveranno informazioni e consigli sui luoghi da visitare in Europa e, se interessati, “potranno inoltre richiedere un diario di viaggio nel quale registrare le loro esperienze e le riflessioni che ne scaturiscono”. I partecipanti avranno poi la possibilità di essere coinvolti, nel corso dei loro viaggi, in eventi organizzati orientati alla creazione di comunità. La Commissione “sta al tempo stesso lavorando per rendere DiscoverEu più inclusivo e più accessibile a tutti, semplificando ulteriormente l’utilizzo del sistema di candidatura, fornendo consigli per contenere i costi di viaggio e tenendo conto il più possibile delle necessità dei giovani con disabilità per consentire loro di viaggiare”. Info su europa.eu.