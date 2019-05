Elezioni europee: Forum famiglia Puglia invita sottoscrivere il Manifesto della Fafce

In vista delle elezioni del 26 maggio, la Federazione delle associazioni familiari cattoliche europee (Fafce), ha elaborato un Manifesto in cui si chiede ai candidati di impegnarsi a prendere decisioni politiche che tengano in considerazione, in primis, la necessità di una nuova primavera demografica, con provvedimenti ad hoc in favore della natalità e della famiglia. Ma anche di riconoscere il ruolo dell’associazionismo familiare, di promuovere la giustizia fiscale e politiche pubbliche che sanciscano il ruolo economico fondamentale della famiglia, di riconoscere il valore dell’attività casalinga e del volontariato come contributi di coesione sociale, di favorire la conciliazione tra vita e lavoro, di rispettare la vita umana dal concepimento alla morte naturale e di considerare i genitori come primi e principali educatori dei figli. Per questo, il Forum delle associazioni familiari di Puglia ha invitato tutti i candidati al Parlamento europeo nella Circoscrizione Italia Meridionale a sottoscrivere il Manifesto nel corso della conferenza stampa che si terrà a Bari nella Biblioteca “Gaetano Ricchetti” il prossimo 6 maggio. Alla presentazione interverrà il vicepresidente della Fafce e responsabile giuridico del Forum delle famiglie, Vincenzo Bassi.