Elezioni europee: Comunione e Liberazione, “grande occasione per realizzare una amicizia sociale”

“Condividendo le ansie e i problemi di tutti, desideriamo assecondare l’invito di papa Francesco a realizzare una amicizia sociale, in cui ciascuno possa offrire il contributo della propria esperienza alla vita comune”. Lo afferma Comunione e Liberazione che in vista dell’appuntamento elettorale di maggio, ha elaborato un documento che in queste settimane viene diffuso in tutti i Paesi dell’Unione. “Guardiamo alle Elezioni europee – si legge nel testo – come a una grande occasione, innanzitutto per una verifica: come l’esperienza che vivo mi desta una passione per il bene comune? Quale contributo sto dando alla vita sociale e politica del luogo in cui vivo? Dove vedo che i valori fondanti l’Europa sono incarnati di nuovo in esperienze condivise? Che mossa ha fatto nascere in me e che iniziativa mi sta suggerendo la scadenza elettorale? Quali criteri mi guidano rispetto ai contenuti della campagna elettorale e alla scelta elettorale?”. In una “fase completamente nuova della storia, caratterizzata da un affievolirsi sempre più vistoso dell’interesse per la realtà e in molti casi da una passività che paralizza”, rileva Cl, “non abbiamo anzitutto bisogno dell’ennesima teoria politica né di una nuova strategia organizzativa”. Ma, evidenzia il documento, di “incontrare una vita, che abbia la forza di riaprirci alla speranza, di riaccendere in noi l’interesse per l’esistenza nostra e dei nostri familiari, amici, colleghi, concittadini, fino a lasciarci provocare dalle Elezioni del prossimo maggio”.