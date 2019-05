Elezioni europee: 75 milioni di visualizzazioni per il cortometraggio “Scegli il tuo futuro”

(Bruxelles) Record di visualizzazioni per il cortometraggio “Scegli il tuo futuro” lanciato il 25 aprile scorso come parte della campagna di informazione del Parlamento europeo in vista delle elezioni di maggio. I dati, a stamane, dicono che il film sia stato visto oltre 75 milioni di volte, “cifra senza precedenti per una campagna istituzionale”, riferisce un comunicato del Parlamento europeo. Diretto dal regista pluripremiato Frédéric Planchon, il cortometraggio documenta i momenti dell’attesa e della nascita per portare lo spettatore a riflettere sul perché del voto. “Questo film, uno degli strumenti principali della campagna di informazione del Parlamento europeo per il 2019, intende sensibilizzare gli europei ai valori, alle emozioni e alle responsabilità che condividono”, spiega la nota istituzionale. Il cortometraggio, della durata di 3 minuti, è sottotitolato nelle 24 lingue ufficiali e in altre lingue dell’Ue, con diverse versioni nazionali della stessa lingua (33 in totale), più le cinque lingue principali a livello mondiale (arabo, cinese, russo, hindi e turco). È stato prodotto anche in 31 lingue dei segni e nella lingua dei segni internazionale, con il sostegno dell’Unione europea dei sordi. Altro dato diffuso stamane è che alla piattaforma stavoltavoto.eu, creata dal Parlamento europeo la per mobilitare i cittadini al voto, si sono iscritte oltre 270mila persone.