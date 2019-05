Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco i titoli e il tg politico della Dire. Anche su www.dire.it e www.agensir.it.

Province e caso Siri, Di Maio attacca la Lega

Non si placano le polemiche nella maggioranza di governo. Oggi il terreno dello scontro sono le province e il caso Siri. “Chi rivuole le province si trovi un altro alleato”, tuona Luigi Di Maio. Che torna a pressare la Lega anche per la vicenda del sottosegretario indagato Armando Siri: “Le regole valgono per tutti – incalza il vicepremier – sulla questione morale non arretriamo”. “Non ho tempo per le polemiche”, si limita a ribattere Matteo Salvini.

Confindustria: serve bagno di realismo

“La grande sfida è la manovra di autunno”. Le coperture e l’alto debito necessitano di “un bagno di realismo del paese”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiede al governo di fare chiarezza e di continuare a reagire al rallentamento dell’economia. “Il decreto crescita è un piccolo passo che abbiamo condiviso però non è che guadagnare un decimale in più di Pil ci può far dire dire che ‘è fatta’”, ha sottolineato il leader degli industriali a margine di un incontro organizzato da Forza Italia alla Camera con le categorie produttive in vista delle elezioni europee.

Mattarella visita Notre-Dame: vero archivio di memoria

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha visitato la Cattedrale di Notre-Dame a Parigi e ricordato l’amicizia tra Italia e Francia. L’occasione è l’incontro con Emmanuel Macron per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. Il presidente francese ha definito “indistruttibile” il legame tra i due paesi. Per Mattarella la cattedrale parigina è un vero archivio di memoria e ha sottolineato come il terribile rogo del 15 aprile sia stato seguito con angoscia e affetto anche in Italia.

Papa: lo straniero non è una minaccia

Lo straniero non è una minaccia per la cultura, bisogna fermare il nazionalismo che fa alzare i muri, il razzismo e l’antisemitismo. Papa Francesco si dice preoccupato per il riemergere di correnti aggressive verso gli stranieri. Lo fa nel messaggio all’Assemblea plenaria della Pontificia accademia delle Scienze sociali. Chi è costretto a lasciare il proprio Paese va accolto, dice. E ai governi consiglia di proteggere i migranti regolando i flussi.

Snals: con governo patto per lo sviluppo

Con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti “abbiamo siglato un patto per lo sviluppo”. Elvira Serafini, segretario generale Snals, torna sull’accordo tra i sindacati del comparto scuola e università e il governo. Si è aperta una fase contrattuale nuova, “con maggiori risorse e più rispetto per la categoria, più volte schiaffeggiata”, spiega la leader dello Snals che annuncia un percorso agevolato per i precari e per il personale Ata.