Diocesi: Terni, sabato presentazione del restauro dell’organo seicentesco della chiesa di San Giovanni Battista a Schifanoia di Narni

Sabato 4 maggio alle 19 nella chiesa di San Giovanni Battista a Schifanoia, frazione di Narni, si terrà la presentazione del restauro dell’organo del 1600, curato da Marco Laurenti, ed il concerto inaugurale del maestro Claudio Brizi. “Il restauro – si legge in un comunicato – ha interessato l’antico organo positivo ad ala, a trasmissione meccanica, costruito da Anonimo nel XVII secolo”. L’organo era originariamente posto in cantoria sopra al portale d’ingresso principale e collocato entro una cassa lignea indipendente quindi trasportabile. “La doppia facciata – prosegue il comunicato – è composta da una fila di 15 canne rivolta verso la tastiera ed una fila di 21 canne rivolta verso il lato opposto alla tastiera; la disposizione per tutte e due le file è ad ala entro un’unica campata. Entrambe le facciate appartengono al registro di Principale. La tastiera, originale, è di tipo sospeso ed è composta di 45 tasti e collocata a finestra. I tasti diatonici sono ricoperti in bosso, i cromatici in legno di noce tinto di nero. I frontalini sono decorati da cerchi concentrici. I registri sono comandati da pomoli a tiro, disposti su due colonne a destra della tastiera”.