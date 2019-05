Diocesi: Latina, premiati dal vescovo Crociata i vincitori del concorso “Un anno per il tuo futuro”

Questa mattina, presso la curia diocesana a Latina, il vescovo Mariano Crociata ha premiato i vincitori del concorso “Un anno per il tuo futuro”, rivolto agli studenti del quinto anno degli istituti tecnici e professionali. Il concorso è stato organizzato dalla diocesi pontina per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro scegliendo liberamente la propria strada. Circa un centinaio gli studenti che nei mesi scorsi hanno frequentato alcuni incontri su principi e temi della Dottrina sociale della Chiesa e al termine hanno presentato un elaborato e sostenuto un colloquio. La borsa di studio (valore 5.000 euro) è stata assegnata ad Andrea Santamaria (Istituto di istruzione superiore “Galileo-Sani” – Latina) e sarà utilizzata per l’iscrizione a corsi universitari a scelta dello studente. La somma sarà erogata a seguito della successiva iscrizione al corso di studi. Roberta Ciaramella, Istituto “Vittorio Veneto-Salvemini” (Latina), sarà accolta per tre mesi da una primaria azienda del territorio, dove sperimenterà le nozioni apprese nei suoi studi amministrativi. Christian Carpinelli, Istituto di istruzione superiore “G. Marconi” (Latina), ha scelto di conseguire la Rhcsa (Red Hat Certification System Admnistrator), importante certificazione nel settore informatico per gli amministratori di sistema. Particolarmente soddisfatto il vescovo Crociata: “Il nostro vuole essere un segnale di incoraggiamento soprattutto per i ragazzi che hanno capacità e volontà di mettersi in gioco attraverso lo studio. Ed è un messaggio per tutti i giovani, i quali riusciranno davvero a conquistare il loro futuro se fanno proprio con assiduità l’impegno formativo e la promozione della conoscenza”. Durante la consegna degli attestati, il vescovo ha ricordato la studentessa Gaia Pepè Sciarria, deceduta nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale, che aveva partecipato all’iniziativa diocesana. L’attestato della giovane è stato ritirato da una sua docente.