Diocesi: Lamezia Terme, dal 4 al 15 maggio mostra su Fatima al santuario di Soveria Mannelli

Dal 4 al 15 maggio, in occasione del novenario in preparazione alla festa della Madonna di Fatima, il santuario “Nostra Signora di Fatima” di Soveria Mannelli (diocesi di Lamezia Terme) ospita la mostra “Fatima nel cuore della storia”, realizzata dal Meeting per l’amicizia fra i popoli ed esposta in occasione del Meeting di Rimini del 2003. L’incontro di presentazione della mostra è previsto per sabato 4 maggio alle 18. Nella stessa giornata di sabato 4 maggio, la comunità guidata da don Roberto Tomaino accoglierà le reliquie dei pastorelli di Fatima, i santi Francesco e Giacinta Marto. La mostra propone uno sguardo sugli avvenimenti del XX secolo alla luce del Messaggio di Fatima. “Fatima – si legge in un comunicato – come punto centrale della libertà religiosa e avvenimento di grazia e misericordia, che conduce alla scoperta del desiderio più vero del cuore dell’uomo: l’incontro con una Presenza che risponde e che è la Via, la Verità e la Vita. Lucia, Francesco e Giacinta, come tanti altri, hanno fatto questo incontro”. La mostra si apre con la frase pronunciata da Giovanni Paolo II all’inizio del suo Pontificato, la stessa della Madonna ai bambini di Fatima il 13 maggio 1917: “Non abbiate paura!”. La mostra, si legge ancora nel comunicato, “guida in un percorso che si dipana tra la risposta di libertà dell’uomo e il mistero che ci sollecita continuamente a esprimere un giudizio, a prendere posizione. Lo sguardo fisso dei tre pastorelli ci aiuta a capire la prossimità umana e la certezza dell’avvenimento nella storia concreta di ogni persona. I colori scelti sono il bianco, sorgente di purezza e pace, l’azzurro del cielo e il giallo che simbolizza la luce”.