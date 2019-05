Diocesi: Cassano all’Jonio, il Centro studi “Giorgio La Pira” fa gli auguri al vescovo Francesco Savino nel 4° di ordinazione episcopale

Nella ricorrenza del 4° anniversario di ordinazione episcopale di mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, il Centro studi “Giorgio La Pira” della città delle terme si stringe attorno al suo pastore, elevando al Signore il ringraziamento per questi anni di ministero nella Chiesa particolare che è in Cassano all’Ionio.

“Ricordare un anniversario – scrive Francesco Garofalo, presidente del Centro La Pira –, è motivo per esprimere grazie per il suo servizio pronto e generoso. Grazie per la sua attenzione e la sua premura verso tutti e gli ultimi in particolare. Grazie per la sua pazienza, per il suo stile semplice e immediato. Grazie per la tenacia. Grazie per essere un Pastore con la gente e tra la gente”. Il Signore – prosegue Garofalo – “dia santità e grazia, dia salute, consolazione nelle prove, perseveranza nel portare avanti il lavoro pastorale intrapreso. Mons. Savino ha saputo corrispondere al dono ricevuto con perseverante responsabilità, cioè con una compiuta volontà di vivere in totale comunione con e per gli altri. Di vivere al servizio della gioia e della speranza di ogni uomo, cercando di condividerne il peso delle tristezze e delle angosce, scegliendo la via della compassione e della sofferenza nella predilezione per i più deboli, i più piccoli e poveri”.