Diocesi: Caritas Forlì, sabato 4 maggio Giornata della solidarietà in alcuni supermercati per aiutare famiglie in difficoltà

Torna a Forlì la Giornata della solidarietà. Sabato 4 maggio la Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì onlus e il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, con il patrocinio del Comune di Forlì, promuovono la 5ª edizione della Giornata della solidarietà per la città di Forlì. Per tutto il giorno, nei supermercati che aderiscono all’iniziativa, sarà possibile contribuire all’acquisto di prodotti da donare all’Emporio della solidarietà, una realtà che aiuta più di 450 famiglie, per un totale di circa 1.600 beneficiari. Alcuni prodotti vengono considerati essenziali. Per questo i promotori chiedono di acquistare per la raccolta principalmente zucchero, riso, olio di oliva, olio di semi, farina, latte a lunga conservazione e pasta. “Un piccolo gesto da parte di tutti – spiegano – può fare molto per un servizio importante per la lotta alla povertà e allo spreco sul nostro territorio”. I punti di raccolta della giornata sono indicati sul sito www.emporioforli.it.