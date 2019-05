Attentati Sri Lanka: a Catania processione per ricordare Haysinth e le altre vittime

Grande è stata la partecipazione alla processione promossa a Catania dall’Ufficio diocesano pastorale Migrantes in collaborazione con le associazioni cingalesi etnee per ricordare Haysinth Rupasingha, la donna di 55 anni residente in città dagli anni novanta, che ha insieme a numerose altre persone ha perso la vita nei terribili attentati nello Sri Lanka il giorno di Pasqua. In tantissimi, informa una nota, si sono radunati nella Chiesa di Santa Maria dell’Ogninella, punto di riferimento della comunità cattolica srilankese, per poi animare la processione che ha attraversato il centro storico e a cui hanno partecipato anche bambini e donne vestiti in abiti tradizionali.