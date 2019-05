Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domenica 19 maggio racconta storie di chi è caduto e ha saputo rialzarsi

Dalla morte alla vita: un incontro che cambia. “Sulla Via di Damasco”, programma di Vito Sidoti in onda domenica 19 maggio alle 8.30 su Rai Due, racconterà le storie di chi è caduto e si rialzato, di chi ha trasformato radicalmente modo di pensare e di essere, per qualcosa che è accaduto nella sua vita. Intervistato da Eva Crosetta, Thomas Valsecchi (in arte Shoek), il rapper che, rimasto a terra per molto tempo nel dolore e nella disperazione, come San Paolo sulla via di Damasco ha trovato una nuova ragione per vivere. Un incontro casuale con un malato di mente, emarginato per la sua condizione, che vagava nudo per strada, sconvolgerà l’esistenza di Gregoire, il Basaglia dell’Africa, un altro protagonista della puntata. All’origine della conversione e della nuova vita di p. Carlos Acacio, francescano brasiliano, i racconti della madre sulla vita di San Francesco d’Assisi e la profezia della spogliazione. L’incontro con la moglie Sabrina è invece il preludio dell’incontro con Dio di Andrea: una storia di conversione radicale che si è fatta missione e annuncio della gioia ai giovani attraverso la danza.