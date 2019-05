Fisc: don Bianchi (presidente), “siamo comunità nella grande comunità europea”

(dall’“Come settimanali diocesani raccontiamo i nostri territori, le sfide amministrative. Siamo comunità nella grande comunità europea, nel grande sogno europeo”. Lo ha affermato questa mattina don Adriano Bianchi, presidente nazionale della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), all’apertura dell’ultima giornata del convegno nazionale “Colori d’Europa, le sfide del terzo millennio” che si chiude oggi a Forlì.

“Percepiamo come lo spirito che anima la vita dei nostri settimanali con il racconto delle Chiese e della gente abita ogni territorio del Paese”, ha osservato don Bianchi, sottolineando che “se anche abbiamo pochi mezzi cerchiamo di farli fruttare al meglio, grazie a persone che credono in questa presenza”.

Anche pensando alle sfide che i settimanali diocesani hanno di fronte, come quello della sostenibilità economica, il presidente della Fisc, ha rilevato che “i giovani hanno un cuore europeo, si sentono a casa in ogni luogo. Ma non smettono di tenere vivo il collegamento con il luogo di provenienza”. “L’idea dell’Europa – ha spiegato – non tradisce la bellezza del riferimento alle proprie radici, alla comunità dove uno è nato e cresciuto. I giovani di oggi che vanno all’estero vivono lontano dall’Italia ma senza perdere la propria origine, la propria identità, l’amore per la propria casa”.