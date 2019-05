Diocesi: Urbino, famiglie al Museo Albani per la Notte dei Musei 2019

Questa sera il Museo Albani partecipa alla Notte dei Musei, un’iniziativa che coinvolge i musei delle Marche, d’Italia e di tutta Europa, invitandoli a promuovere eventi e manifestazioni culturali. Un appuntamento che coinvolge anche le strutture museali della Rete Musei dell’arcidiocesi di Urbino. Quest’anno il tema sarà “I musei come hub culturali: il futuro della tradizione”. Un’iniziativa che ha come obiettivo “la sensibilizzazione del pubblico a considerare i musei come luogo di scambio e di arricchimento culturale, di sviluppo alla comprensione reciproca, alla cooperazione e al dialogo fra società e patrimonio, fra futuro e tradizione”. Sarà libero l’ingresso libero per visitare il Museo Albani e l’Oratorio della Grotta della cattedrale, dalle 20 alle 23. Sarà possibile svolgere un’attività didattica dal titolo “Famiglie al Museo Albani”. I bambini, tra i 4 e i 10 anni sono invitati con le loro famiglie a realizzare un puzzle delle opere del museo, per divertirsi a scoprirne i tesori.