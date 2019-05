Diocesi: Siena, il 16 giugno l’ingresso del nuovo arcivescovo Lojudice

L’arcivescovo mons. Augusto Paolo Lojudice farà il suo ingresso nell’arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino nel pomeriggio di domenica 16 giugno. Lo annuncia l’arcidiocesi in una nota. Per l’occasione sarà celebrata una messa solenne in cattedrale. Ad accoglierlo, assieme ai fedeli, mons. Antonio Buoncristiani, amministratore apostolico dell’arcidiocesi fino alla data dell’ingresso del nuovo arcivescovo, nel giorno dedicato alla Santissima Trinità. “Dal momento della nomina, avvenuta il 6 maggio scorso, di mons. Lojudice, scelto da Papa Francesco come successore di mons. Antonio Buoncristiani – informa la nota -, i due arcivescovi, hanno avuto modo di incontrarsi per operare con spirito di comunione e servizio alla Chiesa senese”. “Tutte le comunità cristiane dell’arcidiocesi sono invitate a partecipare alla santa Messa nel Duomo e ad accompagnare con la comunione e la fervida preghiera il nuovo arcivescovo, in questo importante passaggio del cammino della nostra Chiesa senese”.