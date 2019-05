Argentina: il vescovo di Catamarca invita il Papa al Congresso mariano nazionale del 2020

Il vescovo di Catamarca, mons. Luis Urbanc, a Roma nell’ambito della visita ad limina del terzo gruppo di vescovi argentini, è stato ricevuto ieri di Papa Francesco in udienza privata. Durante l’incontro il vescovo ha invitato il Santo Padre a partecipare alla Chiusura del quarto Congresso mariano nazionale, previsto dal 23 al 26 aprile 2020 a Catamarca, nell’ambito dell’Anno mariano nazionale e del Giubileo per i 400 anni di presenza della “Virgen del Valle”. Mons. Urbanc ha parlato con il Papa anche dell’auspicata beatificazione del venerabile fray Mamerto Esquiú. Secondo quanto riporta il presule, il Pontefice ha spiegato, come aveva già fatto in altre occasioni in questi giorni, che un viaggio in Argentina era stato ipotizzato nel 2017 e nel 2018 ma non è stato possibile concretizzarlo e ha confermato che c’è la possibilità di poterlo fare il prossimo anno.