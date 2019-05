“A Sua Immagine”: oggi e domani spazio alla festa di Sant’Efisio e viaggio a Cracovia sulle orme di San Giovanni Paolo II

L’edizione 363 della festa di sant’Efisio, a Cagliari, così come la prima tappa del viaggio sulle orme di san Giovanni Paolo II, in Polonia, con don Maurizio Patriciello e il tema dell’accoglienza dei migranti sono al centro delle puntate di “A Sua Immagine”, in onda su Rai Uno oggi, sabato 18, e domani, domenica 19 maggio. Nella puntata di oggi, alle 15.55, il programma di informazione religiosa e culturale realizzato da oltre 20 anni dalla Rai con la Conferenza episcopale italiana – firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani – spazio alla festa di sant’Efisio in Sardegna, la processione più lunga d’Europa, che prevede un tappeto di petali di fiori lungo oltre 60 km, per un totale 4 giorni di cammino. La conduttrice Lorena Bianchetti è a Cagliari per scoprire l’origine della festa religiosa, visitando anche gli scavi di Nora e la spiaggia di Giorgino; l’inviato Paolo Balduzzi ha il compito poi di mostrare tutte fasi che precedono l’uscita del Santo dalla chiesa di Stampace. Alle 16.15, “Le ragioni della speranza”, spazio dedicato al commento del Vangelo della domenica: don Maurizio Patriciello è in Polonia per la prima tappa di un viaggio alla scoperta di san Giovanni Paolo II; tra le prime città visitate ci sono Cracovia, Wadowice e Czestochowa. “Una Casa per chi non ha casa” è il titolo della puntata domenicale di “A Sua Immagine” del 19 maggio, in onda in diretta alle 10.30 su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti sono presenti don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, e Giuseppina Di Girolamo, direttrice della Caritas di Foggia. Nel corso della puntata è prevista la testimonianza di Maria Cristina e Luca, coppia che ha scelto di dedicarsi a persone emarginate e in difficoltà. Approfondimento inoltre sul film “Solo cose belle” ispirato all’opera di don Oreste Benzi e alla sua comunità Papa Giovanni XXIII. Alle 10.55, dopo il consueto notiziario con Paolo Balduzzi, linea alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno, trasmessa dalla cattedrale di Chioggia, per la regia tv di Dino Cecconi e il commento di Elena Bolasco. Conclude l’appuntamento con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento del Regina Coeli di Papa Francesco, in diretta alle 12 da piazza San Pietro.