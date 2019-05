8xmille: domani iniziative nelle parrocchie per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica

Si svolgerà domenica 19 maggio la trentesima Giornata nazionale di sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa cattolica. Le parrocchie sono chiamate, in questa Giornata, a diffondere il messaggio e a comunicare con trasparenza come la Chiesa usa i fondi destinati dai contribuenti italiani. Diverse le modalità: comunicare con i propri parrocchiani leggendo un messaggio a fine celebrazione, coinvolgere l’incaricato diocesano o i referenti parrocchiali per il “sovvenire”, distribuire il materiale del kit informativo inviato a tutte le comunità o ancora partecipare al concorso TuttixTutti (www.tuttixtutti.it). La possibilità di destinare l’8xmille durerà fino al 30 settembre, data di scadenza per presentare la scheda firmata del Modello Unico telematico o la Certificazione Unica. Nelle parrocchie è stata distribuita anche una scheda per tutti quei contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi. Molti pensionati e lavoratori avranno così la possibilità di esprimersi firmando la scheda per poi consegnarla in busta chiusa a un Caf o alla posta. “Grazie all’80% dei contribuenti che ha scelto di firmare per la Chiesa cattolica – informa una nota -, nel 2018, è stato possibile contribuire così alla missione della Chiesa: 355,4 milioni di euro per il culto e la pastorale nelle diocesi e nelle parrocchie, 275 milioni per i progetti di carità in Italia e nel Terzo Mondo, 367,5 milioni di euro per sostenere 35 mila sacerdoti diocesani, compresi 500 fidei donum in missione nei Paesi in via di sviluppo”.