Sport e solidarietà: Save the Children, la Serie A scende in campo per sostenere la campagna “Stop alla guerra sui bambini”

La Serie A scende in campo al fianco di Save the Children per sostenere “Stop alla guerra sui bambini”, la nuova campagna globale per dire basta alle sofferenze che i minori sono costretti a subire nelle aree di conflitto, dove vivono.

Domani, sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 maggio, tutte le squadre della Serie A Tim scenderanno in campo per supportare la campagna, che l’organizzazione ha voluto lanciare nell’anno del suo centenario, invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione attraverso un sms o una chiamata da telefono fisso al 45533 per dare protezione, cure e istruzione ai bambini scappati dagli orrori della guerra.

La campagna, volta a contrastare le sofferenze che milioni di bambini sono costretti a subire in zone di guerra, vede ancora una volta gli allenatori a schierarsi in prima linea con Allegri, Gasperini, Gattuso, Giampaolo, Mihajlovic, Montella, Inzaghi, Spalletti.

Tra i club, al fianco dell’organizzazione, ci sono l’Acf Fiorentina, che è partner di Save Children dal 2010 e ne sostiene alcuni progetti, e Juventus Fc che da questa stagione sostiene ed è partner dell’organizzazione.

Tutti possono sostenere la campagna di Save the Children grazie al numero solidale 45533, attivo sino al 30 settembre, per dare protezione, cure e istruzione ai bambini scappati dagli orrori della guerra. Si possono donare 2 euro inviando un sms dal proprio cellulare oppure si possono donare 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa con Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali. Sempre da rete fissa è inoltre possibile donare 5 euro chiamando con Twt, Convergenze e PosteMobile.

I fondi raccolti andranno a sostenere i progetti di Save the Children per garantire protezione, cure e istruzione ai bambini in Uganda fuggiti dagli orrori della guerra.