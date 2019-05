Sinodo per l’Amazzonia: approvato l’Instrumentum laboris

Nei giorni 14-15 maggio 2019 si è tenuta la seconda Riunione del Consiglio pre-sinodale dell’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica. Hanno partecipato tutti i membri del Consiglio, tra cui cardinali, vescovi, religiose e un laico, in rappresentanza delle Chiese in Amazzonia. Erano presenti anche esperti, consultori della Segreteria Generale e invitati speciali. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. “Al termine della discussione – si legge in un comunicato della Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi – il Consiglio pre-sinodale ha approvato l’Instrumentum laboris, che verrà ampliamente diffuso a tutti i livelli per coinvolgere il Popolo di Dio nel processo sinodale e che sarà trasmesso alle Conferenze Episcopali interessate e agli altri Organismi aventi diritto, i cui rappresentanti parteciperanno all’Assemblea sinodale”. “Nelle diverse sessioni di tale riunione – si legge nel comunicato – è stato esaminato il progetto dell’Instrumentum laboris per l’Assemblea Speciale, che raccoglie in un unico testo il materiale della consultazione avviata con il Documento preparatorio, i risultati del suddetto Seminario, cosí come l’abbondante documentazione proveniente dagli eventi organizzati dalla Repam nell’ambito dell’Amazzonia (Assemblee territoriali, Forum tematici, incontri, seminari e convegni)”. Il Documento di lavoro è diviso in tre parti che affrontano i seguenti argomenti: “la voce dell’Amazzonia intesa come ascolto di quel territorio, l’ecologia integrale e la Chiesa con volto amazzonico”. Lo scopo del testo è quello di “presentare la situazione pastorale di quelle terre e avviare nuovi cammini per una più incisiva evangelizzazione in Amazzonia”. Nel contempo, il medesimo Documento di lavoro è una riflessione sulla problematica ecologica che interessa la Regione, secondo l’Enciclica Laudato si’. I Membri hanno manifestato il loro apprezzamento per il lavoro svolto e hanno offerto suggerimenti utili al suo miglioramento.

I lavori della seconda riunione del Consiglio pre-sinodale hanno avuto inizio con l’intervento del segretario generale, il card. Lorenzo Baldisseri, che ha ringraziato il Santo Padre per la nomina del relatore generale nella persona del card. Cláudio Hummes, arcivescovo emerito di São Paulo e presidente della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam), e dei due segretari speciali: mons. David Martínez de Aguirre Guinea, vescovo titolare di Izirzada, vicario apostolico di Puerto Maldonado; padre Michael Czerny, sotto-Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Inoltre, il segretario generale ha rivolto uno speciale saluto ai membri del Consiglio pre-sinodale, agli esperti e ad altri invitati speciali convocati per la riunione. Nella relazione del segretario generale sono state elencate le diverse attività compiute dalla Segreteria Generale sin dalla prima riunione del Consiglio pre-sinodale (svoltosi nell’aprile 2018) in vista dell’Assemblea Sinodale Panamazzonica. La prima attività in ordine cronologico è stata la seconda riunione della Repam con la Segreteria del Sinodo (tenutasi a Manaos, dal 14 al 15 novembre 2018), alla quale hanno partecipato vescovi rappresentanti della Repam nei diversi Paesi appartenenti alla Regione Panamazzonica e anche delegati delle Conferenze Episcopali regionali nel territorio amazzonico del Brasile. Il secondo evento in relazione al Sinodo Panamazzonico è stato il Seminario di studio organizzato dalla Segreteria Generale sul tema Verso il Sinodo Speciale per l’Amazzonia: dimensione regionale e universale (celebratosi dal 25 al 27 febbraio 2019). Il programma del Seminario includeva due grandi questioni: la missione della Chiesa e l’ecologia integrale. La terza attività della Segreteria Generale è stata la sua partecipazione alla Conferenza internazionale di Washington (svoltasi dal 19 al 21 marzo 2019), organizzata dalla Repam, dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, dall’Osservatore della Santa Sede presso l’Onu e dalla Conferenza dei Provinciali Gesuiti degli Stati Uniti e del Canada. Il tema dell’evento è stato “Ecologia integrale: una risposta sinodale dalla regione amazzonica e altri biomi / territori essenziali per la cura della casa comune”. Oltre a ciò, l’attività più importante che ha visto coinvolta la Segreteria Generale è stata la preparazione del Documento di lavoro, che è stato l’oggetto principale all’ordine del giorno di questa seconda Riunione del Consiglio pre-sinodale.