Santa Sede: padre Geissler assolto dal Tribunale della Segnatura apostolica

Padre Hermann Geissler è stato assolto dall’accusa di molestie sessuali nel contesto della confessione. A sancirlo è il Tribunale della Segnatura Apostolica, “non risultando provata con la dovuta certezza morale, dopo un accurato esame della vicenda, la configurazione dell’asserito grave delitto”. Padre Geissler, si ricorda in una nota del Tribunale, diffusa oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede, aveva comunicato il 29 gennaio scorso la rinuncia all’ufficio presso la Congregazione per la dottrina della Fede, facendo richiesta che “proseguisse il processo canonico, ritenendo non vera l’accusa rivoltagli” da una donna. Il processo penale amministrativo, su richiesta del Papa, è stato celebrato dal Tribunale della Segnatura Apostolica, che il 15 maggio ha emanato il decreto di assoluzione.