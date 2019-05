Salute: Unitalsi, domani Roma e Genova unite per sostenere le famiglie dei bambini ricoverati in ospedale

Un cocktail tra solidarietà e arte: si tratta di “A-mare”, l’evento organizzato in collaborazione dalle sezioni ligure e romana-laziale dell’Unitalsi, che si terrà domani, sabato 18 maggio 2019 a partire dalle ore 18, nella storica sede di Civita in piazza Venezia, 11, a Roma.

All’evento parteciperà l’artista Marco Nereo Rotelli, che presenterà le opere che ha donato all’Unitalsi Ligure. Si tratta di quadri di 20×20 cm, in cui l’autore ha mescolato i vivaci colori di pesci e di oniriche creature marine. Le opere possono essere visionate sul sito della sezione ligure. Alle ore 21 è previsto uno special event con l’artista veneziano Rotelli che presenterà le sue opere coinvolgendo la poetessa Patrizia Chianese nella performance “Incontro fra linguaggi”, dove verranno lette poesie scritte da alcuni carcerati di Rebibbia.

Il ricavato dell’evento e della vendita delle opere servirà a finanziare i progetti dell’Unitalsi al fianco delle persone malate o con disabilità. In particolare, sia Roma sia Genova ospitano le case del Progetto dei Piccoli, che accolgono gratuitamente le famiglie dei bambini ricoverati per lunghi periodi negli ospedali pediatrici delle due città, in particolare il Bambino Gesù e il Policlinico Gemelli di Roma e l’Istituto Gaslini di Genova.

“Un evento in una location speciale – dichiarano congiuntamente Gemma Malerba, presidente dell’Unitalsi ligure, e Preziosa Terrinoni, presidente dell’Unitalsi romana-laziale – che ha come obiettivo quello di continuare a sostenere le nostre tante attività a favore di chi soffre. Roma e Genova sono legate dalla presenza di alcuni dei principali poli pediatrici italiani, ed è per questo che abbiamo pensato a questo evento comune, che permetterà a tante famiglie di essere più facilmente accanto ai propri figli costretti in ospedale. Un ringraziamento particolare a Civita per il sostegno e l’aiuto nei confronti della nostra Associazione”.