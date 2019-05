Papa Francesco: “L’amore familiare: vocazione e via di santità” è il tema dell’incontro mondiale delle famiglie 2021

“L’amore familiare: vocazione e via di santità”. È questo il tema scelto dal Papa per il prossimo Incontro mondiale delle famiglie, che si svolgerà a Roma dal 23 al 27 giugno 2021. “Nel quinto anniversario dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia e a tre anni dalla promulgazione di Gaudete et Exsultate – si legge in un comunicato del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede – esso intende far risaltare l’amore familiare come vocazione e via di santità, per comprendere e condividere il senso profondo e salvifico delle relazioni familiari nella vita quotidiana”. “Rileggere Amoris Laetitia alla luce della chiamata alla santità di Gaudete et Exsultate”, l’obiettivo dell’incontro, partendo dalla consapevolezza che “l’amore coniugale e familiare rivela il dono prezioso del vivere insieme, alimentando la comunione e prevenendo la cultura dell’individualismo, del consumo e dello scarto”. “L’esperienza estetica dell’amore si esprime in uno sguardo che contempla l’altro come un fine in sé stesso – si legge, infatti, nell’Amoris Laetitia – e che al tempo stesso riconosce l’altra persona nella sua sacra identità familiare, come marito, moglie, padre, madre, figlio/a, nonno/a”. “Nel dare forma all’esperienza concreta dell’amore, matrimonio e famiglia manifestano il valore alto delle relazioni umane, nella condivisione di gioie e fatiche, nello svolgersi della vita quotidiana, orientando le persone all’incontro con Dio”, scrive il Papa nella Gaudete et Exsultate: “Questo cammino, quando vissuto con fedeltà e perseveranza, rafforza l’amore e realizza quella vocazione alla santità, propria di ogni persona, che si concretizza nei rapporti coniugali e familiari. In questo senso, la vita familiare cristiana è vocazione e via di santità, espressione del “volto più bello della Chiesa”.