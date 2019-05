Giovani: Actionaid, riparte a Milano “Lavoro di squadra” per aiutare almeno 30 Neet a rimettersi in gioco

Riparte “Lavoro di squadra” per aiutare almeno 30 ragazze e ragazzi Neet a rimettersi in gioco. Il progetto, realizzato a Milano da Actionaid con il contributo di Zurich Foundation, si rivolge a giovani tra i 16 e i 25 anni che hanno smesso di cercare un lavoro e non stanno seguendo alcun percorso formativo, per coinvolgerli in un percorso che coniuga pratica sportiva, allenamento motivazionale, attività laboratoriali e career coaching. Aiutandoli a riacquistare fiducia in se stessi e sostenendoli nell’inserimento socio-economico. “Lavoro di squadra” vuole costruire un solido ponte verso la formazione e il lavoro per questi ragazzi che, per storia personale o contesto sociale, hanno smesso di cercare un’occupazione o hanno abbandonato precocemente gli studi. Uno dei valori aggiunti di questa edizione è il coinvolgimento attivo dei dipendenti di Zurich Italia che, attraverso un percorso personalizzato di mentoring, supporteranno i partecipanti nell’individuare i propri punti di forza e di debolezza, aiutandoli a intraprendere le decisioni più corrette per il proprio percorso e futuro professionale. Lavoro di squadra, coordinato da ActionAid con la collaborazione di altre associazioni e realtà del territorio, prevede la realizzazione di due percorsi, ciascuno della durata di tre mesi (1° ciclo maggio-luglio; 2° ciclo novembre-gennaio). Le ragazze e i ragazzi selezionati parteciperanno gratuitamente al progetto che si articolerà tra percorsi personalizzati di self-empowerment per stimolare la voglia di fare e di apprendere, attività sportive come thai-boxe e allenamenti di rugby, che aiutano ad acquisire sicurezza nei propri mezzi, spirito di iniziativa e senso di appartenenza al gruppo, attività laboratoriali e incontri di orientamento formativo e lavorativo. Lavoro di squadra è nato nel 2014. L’ultima edizione si è conclusa con successo: 24 sui 26 ragazzi che hanno concluso il percorso dei due cicli si sono riattivati, trovando un lavoro o riprendendo gli studi. Altri stanno seguendo tirocini in aziende e ristoranti di Milano. Secondo i dati Istat, in Italia si stima che i giovani Neet, 15-29enni non occupati e non in formazione, nel 2017 fossero 2 milioni e 189mila (24,1%), quasi uno su quattro.