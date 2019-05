Fondo famiglie: De Palo (Forum), “segnale importante, primo passo per lavorare insieme. Non c’è più tempo da perdere”

“L’istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie presso il ministero del Lavoro è un segnale importante, un primo passo che deve unire il Paese sul tema delle politiche familiari. Il Forum famiglie è soddisfatto perché sia i partiti maggioranza che quelli di opposizione presenti al Tavolo tecnico del Mise si sono detti disponibili a lavorare insieme per trasformare in realtà la nostra proposta di #assegnoXfiglio”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commenta la prossima istituzione con decreto di un Fondo ad hoc dedicato al sostegno alle famiglie, che dovrebbe approdare in Cdm lunedì prossimo. “Siamo consapevoli – prosegue – che questa è solo la prima parte di uno scenario molto più grande: la partita vera per cambiare il destino delle nostre famiglie, dei nostri figli e del Paese si giocherà nella Legge di stabilità. È un primo tassello, necessario per creare le premesse concrete con cui poi varare una Legge di stabilità che metta davvero al centro le famiglie”. Per De Paolo “non c’è più tempo da perdere, le famiglie non hanno bisogno di mancette, ma di azioni che consentano loro di servire il Paese. Ecco perché auspichiamo che, su questo tema, venga promossa una moratoria da tutte le forze politiche, così da evitare contrapposizioni ideologiche, litigi per finalità elettorali o polemiche legate alle differenti sensibilità: la famiglia appartiene a tutti e merita di essere difesa e sostenuta in modo unitario”.