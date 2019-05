Elezioni europee: “Vote Youthfully 2019” iniziativa rivolta ai giovani che vogliono “prendere una decisione informata prima di votare”

“Vote Youthfully 2019”, che potrebbe tradursi “Vota giovanilmente 2019”, è l’iniziativa della Fimcap, la Federazione internazionale dei movimenti giovanili parrocchiali cattolici, che rappresenta 100.000 giovani di tutta Europa, per le elezioni del 23-26 maggio. Anche loro sono scesi in campo per invitare i giovani a votare e incoraggiando i propri membri a prendere una decisione informata prima di scegliere. Poiché “le decisioni del Parlamento eletto a maggio avranno ricadute concrete sulle vite dei giovani”, la Fimcap ha chiesto ai gruppi politici europei di esprimersi “sui temi particolarmente rilevanti per la vita dei giovani”: inclusione sociale, sostenibilità, scambi e mobilità, obiettivi per i diritti dei giovani e dei bambini, diversità, pace e rispetto. È stato ad esempio chiesto: “Come pensate di sostenere il lavoro delle organizzazioni giovanili?”. O ancora: “I giovani in Europa vogliono più azioni per il clima. Come pensate di rispondere alla loro esigenza? Come la immaginate un’Europa inclusiva? Che cosa volete fare per realizzare questa visione?” Sul sito si possono quindi confrontare le diverse proposte politiche su ogni domanda. Una parte del sito raccoglie poi le idee e le proposte che membri della Federazione hanno elaborato per migliorare le politiche giovanili in Europa.