Diocesi: Venezia, il patriarca Moraglia da oggi in visita pastorale a Favaro e a Dese

Nella diocesi di Venezia la visita pastorale ritorna in terraferma: da oggi il patriarca Francesco Moraglia sarà nelle parrocchie di Favaro (17 – 19 maggio) e in quelle di Dese (24 – 26 maggio). Tra i momenti più significativi, accanto ai tanti appuntamenti con le varie realtà ecclesiali gli incontri con le scuole d’infanzia della zona e con la comunità per disabili “La Coccinella” (nel pomeriggio di domani), la Messa mattutina con unzione dei malati nella chiesa parrocchiale di S. Leopoldo Mandic, l’incontro pomeridiano con l’associazione “Nuovi ponti” che si occupa di corridoi umanitari e l’incontro serale di catechesi aperto a tutti (sabato 18), la Messa domenicale nella chiesa parrocchiale di Dese e a seguire l’incontro con i “Giovani di Dese” (nella mattina del 19 maggio), gli incontri con gruppi d’ascolto, operatori della carità e dei gruppi missionari, Consigli pastorali ed affari economici della collaborazione di Favaro – Dese (pomeriggio e sera di venerdì 24 maggio), la visita alla casa di riposo “Anni azzurri” di Favaro e gli incontri con la locale Municipalità e le società sportive dell’area di Favaro (sabato 25 maggio), la Messa per l’intera collaborazione pastorale nella tensostruttura della parrocchia di Sant’Andrea a Favaro (alle 10.30 di domenica 26 maggio). Nella collaborazione pastorale di Favaro – Dese sono inserite quattro parrocchie (le prime tre sono a Favaro, la quarta a Dese): San Pietro apostolo, S. Andrea apostolo, S. Leopoldo Mandic e Natività di Maria.