Diocesi: Termoli-Larino, Papa Francesco nomina Giuseppe Mammarella Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno

Papa Francesco ha conferito l’onorificenza pontificia di Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno a Giuseppe Mammarella, direttore dell’Archivio storico e della Biblioteca della diocesi di Termoli-Larino. “L’onorificenza non vuole essere altro che un segno per esprimere ampia gratitudine e riconoscenza al servizio speso con amore, passione, competenza, studio e dedizione alla causa da parte di Giuseppe Mammarella”, ha affermato il vescovo Gianfranco De Luca sottolineando che il direttore dell’Archivio e della Biblioteca diocesani rappresenta “un punto di riferimento per la nostra comunità diocesana che da tempo assicura, con spirito di gratuità, un servizio prezioso attraverso un lavoro di ricerca storiografica, catalogazione, contributi, pubblicazioni e varie e interessanti iniziative culturali rinnovando sempre la piena disponibilità e la cura preziosa del nostro immenso patrimonio di storia, arte e fede”.

Istituito nel 1831 da Papa Gregorio XVI, l’Ordine di san Gregorio Magno si propone di valorizzare e riconoscere il servizio prestato nei confronti della Chiesa universale, per impieghi straordinari, in supporto alla Santa Sede e per il buon esempio presso le comunità e nel paese.