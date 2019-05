Diocesi: Prato, la Caritas cerca quattro giovani per il servizio civile

La Caritas diocesana di Prato cerca quattro giovani per il servizio civile che possano impegnarsi nell’Emporio della Solidarietà, nei Centri di ascolto e nel Laboratorio per il reinserimento sociale di persone in condizioni di disagio. Per partecipare al bando occorre avere tra i 18 e i 29 anni ed essere residenti in Toscana. Il lavoro è di 25 ore settimanali per 12 mesi ed è retribuito con un assegno di 433,80 euro mensili. C’è tempo fino al 7 giugno per presentare la domanda, esclusivamente online dal sito. Prima dell’invio della domanda però deve essere allegato il curriculum vitae, completo di data e firma autografa per esteso.