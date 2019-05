Diocesi: Città di Castello, il 21 maggio incontro con l’astrofisico Marco Bersanelli

Si svolgerà martedì 21 maggio a Città di Castello (Nuovo Cinema Castello, ore 21) l’ultimo incontro organizzato dalla Scuola diocesana di formazione teologica, aperto a tutti. Per l’occasione l’astrofisico Marco Bersanelli offrirà una riflessione su: “Stupore e meraviglia di fronte al creato”. “Che cosa spinge l’uomo a indagare l’universo? Nel suo incedere verso nuove conoscenze lo scienziato si appoggia continuamente a misurazioni e analisi quantitative, seguendo un metodo rigoroso e un’estrema attenzione alla verifica sperimentale. Al tempo stesso, la sua motivazione nasce e si sostiene in un terreno più profondo, dove calcolo e misura non dettano legge”, spiegano i promotori. A partire dalla testimonianza di alcuni dei più grandi protagonisti della scienza moderna – come Albert Einstein, Richard Feynman, Enrico Fermi, Max Planck – e facendo riferimento alle ultime scoperte sulla natura del cosmo, “ci renderemo conto – proseguono i promotori dell’iniziativa – di come l’esperienza scientifica non sia limitata alle capacità logico-deduttive, ma sia inscindibile dall’essere umano nella sua interezza. In qualche modo, nell’atto del ricercare tutta la persona è chiamata in causa: vis’intrecciano le motivazioni personali, i rapporti umani, il desiderio, l’imprevisto, la drammaticità, la passione, la responsabilità, l’errore, la fede”.