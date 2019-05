Diocesi: Bolzano-Bressanone, oltre 100 bambini di Auna di Sotto di corsa per ristrutturare una scuola nel sud dell’Etiopia

Oltre un centinaio di bambini delle scuole elementari di Auna di Sotto (Bolzano), sono scesi in strada e hanno corso insieme per realizzare un “miracolo”, finanziare la la ristrutturazione della scuola Abba Franco Memorial nel sud dell’Etiopia e permettere così a centinaia di bambini etiopi di studiare in locali più salubri, con l’accesso a servizi igienici e acqua potabile. I ragazzini di Auna di Sotto fanno parte della schiera di oltre 1.300 studenti e cresimandi che anche quest’anno partecipano alla “Corsa dei miracoli”, promossa dalla youngCaritas di Bolzano-Bressanone. Con t-shirt, tute e scarpette, dalle 9.30 i ragazzini hanno macinato chilometri nelle vie limitrofe alla scuola. Per una mattinata libri e penne ad Auna di Sotto sono rimasti negli zaini, con grande soddisfazione da parte dei ragazzi e degli insegnanti che si sono impegnati in prima persona per la realizzazione di questo evento. Nel corso di un progetto settimanale si sono confrontati e hanno studiato il continente africano, i costumi, i problemi e le difficoltà che affliggono l’Africa. Momento clou della settimana di progetto è stata proprio la Corsa dei miracoli. “I bambini e gli insegnanti si sono preparati intensamente per questa corsa – racconta Maria Kerschbaumer, coordinatrice della corsa per la scuola elmentare di Auna di Sotto -. I 103 ragazzini della scuola hanno iniziato ogni giorno le lezioni correndo insieme su un percorso nel centro del paese. Tutti volevano essere in forma oggi e correre il maggior numero possibile di giri per questa buona causa”. Ad ogni giro completato ai ragazzi è stata corrisposta una cifra prima concordata con uno sponsor personale, da devolvere alla fine della gara alla Caritas. Con il ricavato sarà ampliata la scuola nel sud dell’Etiopia. All’iniziativa di solidarietà oltre ai ragazzini, alle scuole, e agli sponsor hanno partecipato anche numerosi genitori che hanno messo a disposizione il loro tempo per preparare le merende ai corridori e incoraggiare i propri figli a dare il massimo. In pista oggi, oltre ai bambini di Auna di Sotto, sono scese anche le scuole di Meltina, San Lorenzo, Anterselva di Sotto, Naz Sciaves, S. Nicolò in val d’Ultimo e l’istituto Marcelline di Bolzano. Le ultime gare di solidarietà in programma per il 2019 si terranno martedì 28 maggio a San Martino e a Valdurna in val Sarentino e venerdì 31 maggio a San Genesio.