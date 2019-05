Sviluppo sostenibile: Asvis e ForumDD, il 24 maggio a Roma incontro su come “Sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze”

Appuntamento venerdì prossimo, 24 maggio, nella sala Cinema del Palazzo delle esposizioni di Roma con il convegno “Sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze”, organizzato dal Forum disuguaglianze diversità (ForumDD) in collaborazione con Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). L’incontro si inserisce nel programma della terza edizione del Festival dello sviluppo sostenibile promosso dall’Asvis. Dopo l’introduzione di Roberto Moneta, nel corso della prima sessione si darà spazio alla discussione sulle politiche redistributive, quelle politiche di tassazione o di trasferimento e spesa che intervengono a valle della formazione della ricchezza e del reddito. Con la moderazione di Gianni Bottalico (Asvis), nella prima parte della mattinata Roberto Rossini (Alleanza contro la povertà), Nunzia De Capite (Caritas italiana e ForumDD) e Andrea Morniroli (Cooperativa sociale Dedalus e ForumDD) interverranno sulle politiche di contrasto alla povertà implementate fino ad oggi in Italia, evidenziandone le criticità e illustrandone i risultati e gli insegnamenti. La seconda parte della mattinata sarà invece dedicata alle politiche alternative. Mikhail Maslennikov (Oxfam) affronterà i temi dell’elusione fiscale e della progressività delle imposte, Elena Granaglia (Università Roma Tre e ForumDD) presenterà una delle 15 proposte per la giustizia sociale del ForumDD: l’imposta sui vantaggi ricevuti e la misura di eredità universale. La mattinata si concluderà con un intervento in collegamento di Alessandro Profumo. La seconda parte del convegno si concentrerà invece sulle politiche pre-distributive che intervengono nel momento in cui il reddito e la ricchezza si formano, al fine di garantire il raggiungimento dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini e delle cittadine, come sancito dalla Costituzione. Quanti desiderano partecipare al convegno sono invitati a registrarsi mandando una mail a info@forumdd.org. L’ingresso sarà consentito a quanti si sono registrati, fino a esaurimento posti.