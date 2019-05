Solidarietà: Università europea di Roma, lunedì 20 maggio mattinata di raccolta sangue

Lunedì 20 maggio, dalle 8 alle 12, all’Università europea di Roma si terrà una raccolta di sangue organizzata dall’Ufficio di formazione integrale, in collaborazione con l’Avis Ema-Roma. Per donare il sangue si può prenotare in una delle quattro fasce orarie disponibili comprese tra le 8 e le 12. Questa giornata di solidarietà fa parte delle attività sociali dell’Università europea di Roma, che ha tra i suoi obiettivi principali la formazione della persona. Una formazione che consenta non solo l’acquisizione di competenze professionali, ma che orienti lo studente ad una crescita personale e sviluppi uno spirito di servizio per gli altri. Gli studenti collaborano alle iniziative dell’associazione Ema-Roma non solo durante le raccolte del sangue, ma anche con incontri di informazione e di sensibilizzazione alla donazione volontaria, incontri finalizzati a far conoscere il mondo della donazione del sangue e i principi che ne derivano. I giovani illustrano le pratiche operative che vengono utilizzate per poter realizzare, migliorare e sviluppare donazioni e gruppi di donatori, con lo scopo di raggiungere una donazione periodica e volontaria.