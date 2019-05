Papa Francesco: il 20 maggio aprirà l’Assemblea generale della Cei dedicata alla “nuova presenza missionaria”

(Siciliani-Gennari/SIR)

Lunedì 20 maggio sarà Papa Francesco ad aprire – con un intervento pubblico alle 16:30 e, quindi, l’incontro a porte chiuse con i vescovi – l’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, in programma fino al 23 maggio in Vaticano, presso l’Aula del Sinodo. Martedì 21, alle ore 9, è prevista l’introduzione del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei. Sono all’ordine del giorno anche l’approvazione delle Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa, un aggiornamento circa l’incontro di riflessione e spiritualità per la pace nel Mediterraneo (Bari, 19-23 febbraio 2020) e una prima proposta di Orientamenti pastorali per il quinquennio 2020-2025. Il tema principale ruota attorno a “Modalità e strumenti per una nuova presenza missionaria”: i lavori di approfondimento nei gruppi vedranno anche la partecipazione di una quindicina di missionari.