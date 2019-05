Gariwo: Milano, Premio Nobel Denis Mukwege il 23 maggio al Giardino dei Giusti del Monte Stella

Il medico congolese Denis Mukwege, Premio Nobel per la pace 2018, sarà al Giardino dei Giusti di Milano del Monte Stella, dove lo scorso 14 marzo è stato onorato come Giusto per aver “dedicato la vita alla cura e al reinserimento sociale delle donne vittime di stupro di guerra”. L’incontro al Monte Stella, previsto per il 23 maggio (dalle ore 12 alle 13), sarà aperto dal Presidente di Gariwo Gabriele Nissim e vedrà la presenza degli studenti delle scuole milanesi, che potranno così ascoltare la testimonianza del medico congolese e intervistarlo. Prima della visita al Giardino dei Giusti, Mukwege parteciperà, mercoledì 22 maggio alle ore 18.15, a una conferenza presso l’Auditorium Giacomo Alberione (via Giotto 36) intitolata “Il grido di un popolo strangolato e la lotta del dottor Mukwege. Quale speranza per l’Africa?”, mentre nella mattina di giovedì 23 incontrerà il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il dottor Mukwege, specializzato in ginecologia e ostetricia, oltre vent’anni fa ha creato il Panzi Hospital di Bukavu per soccorre le donne del Kivu e della Repubblica Democratica del Congo, oggetto delle violenze dei gruppi armati. Nel 2012, davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha denunciato l’impunità dei colpevoli degli stupri di massa in Congo e il silenzio della comunità internazionale. Per il suo impegno e coraggio, il medico ha ricevuto anche altri riconoscimenti, tra cui il Premio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2008 e il Premio Sakharov per la libertà di pensiero nel 2014, assegnato ogni anno dal Parlamento europeo a individui o associazioni che si sono distinti nella difesa dei diritti dell’uomo.