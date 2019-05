Diocesi: Roma, il card. De Donatis presiede domani la Messa per i lavoratori al Centro agroalimentare

Il card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, domani presiederà la Santa Messa dedicata ai lavoratori e alle lavoratrici presso il Car (Centro agroalimentare Roma, via della Tenuta del Cavaliere 1, Guidonia Montecelio – ore 12). La celebrazione liturgica, organizzata in occasione del mese mariano iniziato con la Festa dei lavoratori, si svolgerà nel Padiglione est dell’area mercato del Car, all’interno della cappella intitolata a “Maria Regina della Pace”, che dopo 10 anni di chiusura è stata riaperta e affidata alle Acli di Roma nel 2018. L’associazione ha qui aperto anche un presidio solidale per offrire sostegno e garantire l’esigibilità dei diritti ai lavoratori che operano all’interno del Car. Prenderanno parte alla celebrazione Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia; Valter Gianmaria, presidente del Car; Michele Barbet, sindaco di Guidonia Montecelio, e Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma. L’animazione liturgica della funzione è affidata ai volontari del Circolo Acli Montecelio “Mons. F. Rusconi” e sarà guidata dall’accompagnatore spirituale delle Acli di Roma, don Davide Carbonaro.