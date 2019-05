Diocesi: Nola, sabato a Marigliano la festa dell’Ac ragazzi “Tutti a tavola!”

“Vivere in modo pieno le piazze e le strade delle nostre città è un obiettivo da perseguire per allontanare quei sentimenti di paura che sembrano caratterizzare i tempi che viviamo. Così come ha un valore sociale importante recuperare tempi in cui le famiglie si ritrovano e si riscoprono non ‘isole’ ma comunità. Come credenti, anche con questi momenti di festa vogliamo dire a tutti che siamo umilmente a servizio del bene comune”. Con queste parole il vescovo di Nola, mons. Francesco Marino, introduce “Tutti a tavola!”, la festa della sezione ragazzi dell’Ac diocesana in programma sabato, dalle 16 alle 19 a Marigliano. Corso Umberto e la Villa comunale saranno colorati da centinaia di bambini e ragazzi provenienti da tutte le città della diocesi, mentre i loro genitori potranno conoscere il patrimonio storico e culturale della città di Marigliano con l’aiuto della Pro Loco Civitatis e degli studenti-cicerone del liceo Colombo. “La città di Marigliano – afferma il sindaco Antonio Carpino – è felice di ospitare l’Ac ragazzi e di mettere a disposizione di tanti cittadini di paesi vicini le ricchezze del proprio patrimonio. L’iniziativa dell’Acr si inserisce nel ‘Maggio mariglianese’, che ha come obiettivo quello di fare della nostra città un luogo di incontro, relazioni e fraternità. Il sogno di una città a misura di bambino si realizza anche e soprattutto attraverso momenti in cui proprio i bambini sono protagonisti e fanno sentire la loro voce”. La festa prenderà il via alle 16 in piazza Municipio. I bambini e ragazzi saranno protagonisti di giochi all’aperto e attività formative organizzate lungo le vie del paese, mentre i genitori potranno scoprire Marigliano attraverso un percorso culturale che da Santa Maria delle Grazie toccherà la chiesa del Sacramento, il Palazzo ducale e Palazzo Verna.