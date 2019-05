Diocesi: Matera, scoperta tomba del IV secolo avanti Cristo durante lavori nel Seminario vescovile

Nei giorni scorsi, durante i lavori di messa in sicurezza di alcuni ambienti del seminario vescovile di Matera annessi alla cattedrale Maria Santissima della Bruna, è stata scoperta una sepoltura scavata nel banco roccioso tufaceo della Civita. A rendere nota la notizia è l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, in una nota congiunta con il soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, Francesco Canestrini. “La sepoltura risale al IV secolo a.C. ed è dotata al suo interno di un corredo integro, composto da una serie di vasi da simposio di probabile fattura apula” spiegano. La direzione scientifica dello scavo della tomba e l’indagine archeologica sono stati conseguentemente assunti dalla Soprintendenza, in collaborazione con due archeologi specializzati nominati dall’arcidiocesi. “Nell’anno di Matera capitale europea della cultura, l’eccezionale scoperta aggiunge un nuovo fondamentale tassello alle conoscenze della storia del popolamento antico di questo settore urbano, per il quale sono già note scoperte avvenute nel secolo scorso riconducibili a uno stesso orizzonte cronologico” concludono.