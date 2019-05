Università: mons. Russo (Cei), “luogo strategico per la formazione dei giovani e per il bene dell’Italia”

“Quella di oggi è un’iniziativa molto importante che consente di offrire al Paese un punto di vista comune, positivo e propositivo, sull’Università, quale luogo strategico per la formazione dei giovani e per il bene dell’Italia”. Lo ha detto, oggi pomeriggio, il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, in occasione della sottoscrizione, a Roma, da parte della Conferenza episcopale italiana e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (Crui), del Manifesto per l’Università.

“Oggi – ha aggiunto – manifestiamo il desiderio di intensificare le sinergie e le occasioni di scambio e confronto, sia a livello nazionale sia nelle diocesi. La Chiesa italiana ha un’azione molto articolata verso il mondo universitario”, attraverso “un mondo vasto e vivace” – uffici e centri universitari, cappellanie, residenze, associazioni e movimenti ecclesiali, studenti e docenti, istituti di scienze religiose e per lo studio della teologia -, che “desidera mettersi a servizio, non chiudersi in se stesso, valorizzare ogni espressione educativa, culturale e scientifica”. Oggi, ha concluso, “abbiamo una spinta in più in questa direzione”.